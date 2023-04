LIVE – Virtus Bologna-Trento 96-80, Serie A1 2022/2023 basket: RISULTATO in DIRETTA (Di domenica 16 aprile 2023) Il RISULTATO in DIRETTA LIVE di Virtus Bologna-Trento, sfida valida come ventiseiesima giornata della Serie A1 2022/2023 di basket. Momento non brillante per la squadra di coach Scariolo, che ha perso gli ultimi due incontri con Trieste e Napoli, conservando comunque la testa della classifica, con una sola vittoria di vantaggio sull’Olimpia Milano. Gli ospiti, invece, si trovano nel gruppetto di squadre a 26 punti dopo aver interrotto una lunga striscia di sconfitte battendo Pesaro e Trieste. La palla a due è fissata alle ore 19:00 di domenica 16 aprile sul parquet della Segafredo Arena, con Sportface che vi fornirà una DIRETTA testuale aggiornata. COME VEDERE LA PARTITA IN TV RISULTATI e CLASSIFICA ... Leggi su sportface (Di domenica 16 aprile 2023) Ilindi, sfida valida come ventiseiesima giornata dellaA1di. Momento non brillante per la squadra di coach Scariolo, che ha perso gli ultimi due incontri con Trieste e Napoli, conservando comunque la testa della classifica, con una sola vittoria di vantaggio sull’Olimpia Milano. Gli ospiti, invece, si trovano nel gruppetto di squadre a 26 punti dopo aver interrotto una lunga striscia di sconfitte battendo Pesaro e Trieste. La palla a due è fissata alle ore 19:00 di domenica 16 aprile sul parquet della Segafredo Arena, con Sportface che vi fornirà unatestuale aggiornata. COME VEDERE LA PARTITA IN TV RISULTATI e CLASSIFICA ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TCGiovanile : LIVE - POTENZA-VIRTUS FRANCAVILLA (U17): apre Camassa e chiude Vapore #calciogiovanile #giovanili #live… - Fantacalciok : Virtus Francavilla – Picerno 0-0: diretta live e risultato in tempo reale - TCGiovanile : LIVE - POTENZA-VIRTUS FRANCAVILLA (U17): apre Camassa e chiude Vapore #calciogiovanile #giovanili #live… - Calciodiretta24 : Virtus Francavilla – Picerno: diretta live e risultato in tempo reale - TCGiovanile : LIVE - POTENZA-VIRTUS FRANCAVILLA (U17): ripresa in corso #calciogiovanile #giovanili #live #PotenzaFrancavilla… -