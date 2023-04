LIVE – Vicenza-Pordenone 0-1, Serie C 2022/2023 (DIRETTA) (Di domenica 16 aprile 2023) La DIRETTA LIVE di Vicenza-Pordenone, match valido per la trentasettesima giornata di Serie C 2022/2023. Nel girone A scontro diretto per il quarto posto, occupato dai ramarri che con un pareggio difenderanno aritmeticamente questa posizione, ma al Menti i berici vogliono riaprire il discorso e per farlo cercano una vittoria tra le mura amiche. Chi vincerà? Si parte alle ore 14.30 di domenica 16 aprile. Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati in tempo reale. PER AGGIORNARE LA DIRETTA PREMERE F5 O FARE REFRESH Le formazioni ufficiali: Vicenza (4-3-3): Confente, Ndiaye, Pasini, Bellich, Sandon; Scarsella, Ronaldo, Cavion; Della Morte, Ferrari, Rolfini. Allenatore: Thomassen. Pordenone (4-3-1-2): Festa, ... Leggi su sportface (Di domenica 16 aprile 2023) Ladi, match valido per la trentasettesima giornata di. Nel girone A scontro diretto per il quarto posto, occupato dai ramarri che con un pareggio difenderanno aritmeticamente questa posizione, ma al Menti i berici vogliono riaprire il discorso e per farlo cercano una vittoria tra le mura amiche. Chi vincerà? Si parte alle ore 14.30 di domenica 16 aprile. Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati in tempo reale. PER AGGIORNARE LAPREMERE F5 O FARE REFRESH Le formazioni ufficiali:(4-3-3): Confente, Ndiaye, Pasini, Bellich, Sandon; Scarsella, Ronaldo, Cavion; Della Morte, Ferrari, Rolfini. Allenatore: Thomassen.(4-3-1-2): Festa, ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiornaleVicenza : #SerieC #VicenzaPordenone ??? SEGUI LA DIRETTA?? - Fantacalciok : Vicenza – Pordenone: diretta live e risultato in tempo reale - Calciodiretta24 : Vicenza – Pordenone: diretta live e risultato in tempo reale - Ftbnews24 : #Vicenza-Pordenone Streaming Gratis: dove vedere la Serie C in Diretta Live #Dirette Live - gpr480_vicenza : RT @francescacheeks: ho appena cantato un intero concerto davanti a carmen consoli in prima fila non ho steccato una nota ma x l’ansia avev… -