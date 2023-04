LIVE – Verona-Olimpia Milano 53-68, Serie A1 2022/2023 basket: RISULTATO in DIRETTA (Di domenica 16 aprile 2023) Il RISULTATO in DIRETTA LIVE di Verona-Olimpia Milano, sfida valida come ventiseiesima giornata della Serie A1 2022/2023 di basket. La formazione guidata da coach Ramagli si è ritrovata in penultima posizione dopo la penalità a Varese, per cui, di fatto, la missione non cambia: trovare punti importanti per restare al gruppetto a 18 e 20 punti. Gli uomini di coach Messina, invece, vogliono quantomeno consolidare la seconda posizione in classifica, dopo aver ufficialmente terminato la propria avventura, fallimentare, in Eurolega. La palla a due è fissata alle ore 17:00 di domenica 16 aprile sul parquet del Pala AGSM AIM, con Sportface che vi fornirà una DIRETTA testuale aggiornata. COME VEDERE LA ... Leggi su sportface (Di domenica 16 aprile 2023) Ilindi, sfida valida come ventiseiesima giornata dellaA1di. La formazione guidata da coach Ramagli si è ritrovata in penultima posizione dopo la penalità a Varese, per cui, di fatto, la missione non cambia: trovare punti importanti per restare al gruppetto a 18 e 20 punti. Gli uomini di coach Messina, invece, vogliono quantomeno consolidare la seconda posizione in classifica, dopo aver ufficialmente terminato la propria avventura, fallimentare, in Eurolega. La palla a due è fissata alle ore 17:00 di domenica 16 aprile sul parquet del Pala AGSM AIM, con Sportface che vi fornirà unatestuale aggiornata. COME VEDERE LA ...

