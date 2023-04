LIVE – Trieste-Varese 80-83, Serie A1 2022/2023 basket: RISULTATO in DIRETTA (Di domenica 16 aprile 2023) Il RISULTATO in DIRETTA LIVE di Trieste-Varese, sfida valida come ventiseiesima giornata della Serie A1 2022/2023 di basket. Con la pesantissima penalizzazione di 16 punti arrivata in settimana, si è complicato maledettamente il campionato per la formazione di coach Brase, che si ritrova tutto d’un tratto ultima a cinque giornate dal termine. Il cammino dei lombardi riparte dalla sfida alla formazione di coach Legovich, alla ricerca di punti per tenere le distanze sulla zona retrocessione e, allo stesso tempo, tenere viva la speranza playoff. La palla a due è fissata alle ore 18:30 di domenica 16 aprile sul parquet dell’Allianz Dome, con Sportface che vi fornirà una DIRETTA testuale aggiornata. COME VEDERE LA PARTITA ... Leggi su sportface (Di domenica 16 aprile 2023) Ilindi, sfida valida come ventiseiesima giornata dellaA1di. Con la pesantissima penalizzazione di 16 punti arrivata in settimana, si è complicato maledettamente il campionato per la formazione di coach Brase, che si ritrova tutto d’un tratto ultima a cinque giornate dal termine. Il cammino dei lombardi riparte dalla sfida alla formazione di coach Legovich, alla ricerca di punti per tenere le distanze sulla zona retrocessione e, allo stesso tempo, tenere viva la speranza playoff. La palla a due è fissata alle ore 18:30 di domenica 16 aprile sul parquet dell’Allianz Dome, con Sportface che vi fornirà unatestuale aggiornata. COME VEDERE LA PARTITA ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... jmorat : RT @mentecritica: Certo, prima di bersi questa trasformazione, bisogna sottoporsi a un paio di sessioni di brainwashing per dimenticare che… - romanoduccio : RT @mentecritica: Certo, prima di bersi questa trasformazione, bisogna sottoporsi a un paio di sessioni di brainwashing per dimenticare che… - pvsassone : RT @mentecritica: Certo, prima di bersi questa trasformazione, bisogna sottoporsi a un paio di sessioni di brainwashing per dimenticare che… - PinascoDanilo : RT @mentecritica: Certo, prima di bersi questa trasformazione, bisogna sottoporsi a un paio di sessioni di brainwashing per dimenticare che… - ValeSunny : RT @mentecritica: Certo, prima di bersi questa trasformazione, bisogna sottoporsi a un paio di sessioni di brainwashing per dimenticare che… -