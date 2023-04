LIVE Sollevamento pesi | Europei 2023 in DIRETTA | tre nulli per il bulgaro Marinov nello strappo!

Leggi su oasport

(Di domenica 16 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18:43 Valido il secondo tentativo di Berzelidze, che porta a casa i 122 kg. 18:41 Inizia male anche un altro dei favoriti per il podio. Nullo a 122 kg per il georgiano Goderzi Berzelidze. 18:40 Nulla da fare per Pavlo Zalipskyi. L’ucraino termina lo strappo con 119 kg mancando l’appuntamento con i 121 kg. 18:39 Sale a 120 kg, completando lo strappo, anche il turco Mustafa Elis. 18:38 Nullo il tentativo a 120 kg per Marian Cristian Luca. Il rumeno chiude lo strappo con 115 kg. 18:37 Terza prova per Cosmin Isofache. Buona l’alzata del rumeno che arrotonda lo score del suo strappo a 120 kg. 18:36 Si riscatta Zalipskyi che alza correttamente 119 kg al secondo tentativo. 18:35 Problemi anche per Pavlo Zalipskyi. L’ucraino manca la misura d’ingresso a 119 kg. 18:33 Ed ecco la prima sorpresa di giornata! Terzo nullo ...