LIVE Sollevamento pesi | Europei 2023 in DIRETTA | si avvicina il momento di Massidda nello slancio

19:33 148 kg a segno per Gabriel Marinov. Il bulgaro si sblocca dopo aver firmato tre nullistrappo. 19:32 Termina l'Europeo di Pavlo Zalipskyi. L'ucraino manca l'appuntamento con i 147 kg chiudendo il suo strappo a 142 kg. 19:30 Ivan Dimov prova a mettere in ghiaccio il podio rispondendo al georgiano. Per il bulgaro a buon fine il secondo tentativo a 147 kg. 19:29 Esordioper Goderzi Berzelidze. Per il georgiano, quarto dello strappo, arriva l'alzata a 147 kg. 19:27 Riscatto immediato per Elis, che trova la valida a 146 kg. 19:25 Nullo il primo tentativo a 146 kg per il turco Mustafa Elis. 19:24 Cosmin Isofache alza correttamente 145 kg aggiudicandosi il duello in casa Romania. 19:23 Marian Cristian Luca riesce a salire a 143 kg. Per il ...