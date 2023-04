LIVE Sollevamento pesi | Europei 2023 in DIRETTA | è il momento di Sergio Massidda nei -61 kg

Leggi su oasport

(Di domenica 16 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17:41 Buon pomeriggio e ben ritrovati nellascritta della prova riservata alla categoria dei -61 kg maschili deglidi Yerevan. Tutto pronto in Armenia, si parte tra poco più di venti minuti. Buongiorno e benvenuti nellatestuale dei Campionatidi. Quest’oggi spazio ai -61 kg maschili, conche vuole far saltare il banco. Ricordiamo inoltre che a Yerevan (Armenia) le misure ottenute dagli atleti saranno utili anche ai fini dei ranking Olimpici in vista di Parigi 2024., ventunenne di Ghilarza, si presenta alla rassegna ...