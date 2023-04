LIVE Sollevamento pesi | Europei 2023 in DIRETTA | ben 6 kg di vantaggio per Mishvelidze su Massidda dopo lo strappo

Leggi su oasport

(Di domenica 16 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18:59 Niente da fare per il sardo, che deve accontentarsi di 130 kg e dell’argento nelloa questo punto ipoteca l’oro nel totale, avendo ben 6 kg di margine sull’azzurro. 18:59 Ultimo tentativo per Sergioa quota 137 kg. 18:58 Spallata alla gara di Shota. Il georgiano è in palla ed alza correttamente anche 136 kg. 18:55 Peccato. Nullo di Sergio, che si ferma per ora a 130 kg. Resta un solo tentativo al giovane sardo. 18:55 Tocca acon 134 kg. 18:54 Arriva la risposta di Shota. Il georgiano sale a 133 kg mettendo pressione al giovane azzurro. 18:52 Si ferma a 127 kg Ivan Dimov. Per il bulgaro nulla da fare a quota 130 ...