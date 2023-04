LIVE Sassuolo-Juve 1-0 | parata clamorosa di Consigli su Rabiot | occasione per Di Maria

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TUTTOJUVE_COM : LIVE TJ - SASSUOLO-JUVENTUS 1-0 - Vicini al pareggio con Rabiot e Di Maria - giornali_it : Sassuolo-Juventus LIVE #16aprile #QuotidianiSportivi #SkySport24 - JCI_Bone : Game Time Thread: Juventus vs. Sassuolo - TarabiPoo : RT @RYbgsd: Watch Live Streams ?? - BianconeraNews : Il #Sassuolo passa in vantaggio: segna #Defrel. -

Il match valido per la 30esima giornata di Serie A trae Juve: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl Mapei Stadium,e Juve si affrontano nel match valido per la 30esima giornata di Serie ...Calciomercato Juventus, le parole di Calvo poco prima del fischio d'inizio del match con ilA pochi minuti dall'inizio di- Juve, Francesco Calvo, Chief Football Officer della Juventus, ha così parlato ai microfoni di DAZN, toccando svariati argomenti.REGGIO EMILIA -e Juventus si affrontano al Mapei Stadium per riscattare l'ultimo turno di campionato in cui la squadra di Dionisi ha perso contro il Verona e quella di Allegri contro la Lazio: segui in ...

Diretta Sassuolo-Juve 1-0: sblocca Defrel al 64' LIVE Corriere dello Sport

20' - Buon contropiede portato avanti da Vlahovic, ma il serbo non serve coi giusti tempi Rabiot e l'azione sfuma. 19' - Corre ai ripari il tecnico bianconero: fuori Kostic e ...1' - Primo angolo guadagnato dalla Juve, è Tressoldi a deviare in corner un cross basso di Kostic. 19:01 - E' ricominciata al Mapei. 18:58 - Continua il riscaldamento ...