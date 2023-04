LIVE Sassuolo-Juve 0-0 | prove d'intesa Kostic-Vlahovic

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SherryM80532062 : ??Live Stream Sassuolo vs Juventus ?? - SherryM80532062 : ??Live Stream Sassuolo vs Juventus ?? - SherryM80532062 : ??Live Stream Sassuolo vs Juventus ?? - SherryM80532062 : ??Live Stream Sassuolo vs Juventus ?? - SherryM80532062 : ??Live Stream Sassuolo vs Juventus ?? -

REGGIO EMILIA -e Juventus si affrontano al Mapei Stadium per riscattare l'ultimo turno di campionato in cui la squadra di Dionisi ha perso contro il Verona e quella di Allegri contro la Lazio: segui in ...Il match valido per la 30esima giornata di Serie A trae Juve: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl Mapei Stadium,e Juve si affrontano nel match valido per la 30esima giornata di Serie ...- Juventus, formazioni ufficiali e dove vederla in TVIn programma alle 18 di domenica 16 aprile,- Juventus sarà visibile in esclusiva su DAZN, ma chi è in possesso anche di ...

Sassuolo - Juventus 0-0: Cronaca in diretta Live Virgilio Sport

18:01 - Si parte con il calcio di inizio affidato agli ospiti oggi in campo con la terza maglia, è iniziata Sassuolo-Juventus. 17:57 - Le due squadre fanno il loro ingresso in ...Gentile Lettore, ogni giorno ANSA è impegnata nella produzione di informazione tempestiva e affidabile, grazie alla sua capillare presenza sul territorio nazionale e internazionale, con l’obiettivo di ...