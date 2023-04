LIVE Roma-Udinese 0-0: Silvestri salva su Mancini, occasione Wijnaldum (Di domenica 16 aprile 2023) La corsa Champions si infuoca sempre più. La Roma di Josè Mourinho, reduce dalla sconfitta nell'andata dei quarti di finale... Leggi su calciomercato (Di domenica 16 aprile 2023) La corsa Champions si infuoca sempre più. Ladi Josè Mourinho, reduce dalla sconfitta nell'andata dei quarti di finale...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OfficialASRoma : ???? LIVE | La conferenza stampa di José Mourinho ed Edoardo Bove in vista di Feyenoord-Roma - forzaroma : 40' - Brutto fallo di Success, la Roma protesta. Alla fine espulso il preparatore giallorosso Rapetti LIVE… - siamo_la_Roma : ?? #BOVE! ?? #Roma in vantaggio al 38' ?? La cronaca LIVE #RomaUdinese 1-0 #ASRoma - TuttoASRoma24 : Roma-Udinese 0-0, inizia la partita: segui la Serie A in diretta LIVE ???? #ASRoma #Mourinho #DajeRoma #SerieA - forzaroma : 35' - Giua ha deciso: è rigore per la Roma! LIVE #RomaUdinese 0-0 #ASRoma #SerieA -