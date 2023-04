LIVE – Quarta giornata Assoluti nuoto Riccione 2023: finali domenica 16 aprile in DIRETTA (Di domenica 16 aprile 2023) La DIRETTA testuale LIVE della Quarta giornata dei Campionati Italiani Assoluti primaverili di Riccione 2023 di nuoto. Penultima giornata di gare a Riccione, con i migliori nuotatori italiani sono pronti a scendere in vasca per giocarsi il titolo tricolore nella vasca da 50 metri, ma anche il pass per i Mondiali di Fukuoka in programma a luglio. L’appuntamento è a partire dalle ore 10.00 di domenica 16 aprile per la sessione mattutina, mentre dalle ore 16.00 si svolgerà la sessione pomeridiana. Sportface.it vi terrà compagnia con una DIRETTA testuale LIVE delle gare di domenica 16 aprile degli ... Leggi su sportface (Di domenica 16 aprile 2023) Latestualedelladei Campionati Italianiprimaverili didi. Penultimadi gare a, con i migliori nuotatori italiani sono pronti a scendere in vasca per giocarsi il titolo tricolore nella vasca da 50 metri, ma anche il pass per i Mondiali di Fukuoka in programma a luglio. L’appuntamento è a partire dalle ore 10.00 di16per la sessione mattutina, mentre dalle ore 16.00 si svolgerà la sessione pomeridiana. Sportface.it vi terrà compagnia con unatestualedelle gare di16degli ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... EliaMedioli : RT @PianetaBasketIT: ?? REGGIO BATTE TREVISO Ancora una prova importante per la @PallacReggiana che contro Treviso conquista altri due punt… - PianetaBasketIT : ?? REGGIO BATTE TREVISO Ancora una prova importante per la @PallacReggiana che contro Treviso conquista altri due p… - AlessioBrunori : RT @motograndprixit: #Moto2 #AmericasGP #AustinGP #Motorionline Quarta pole in Moto2 per il pilota di Cirié che regala la prima partenza al… - motograndprixit : #Moto2 #AmericasGP #AustinGP #Motorionline Quarta pole in Moto2 per il pilota di Cirié che regala la prima partenza… - live_toscana : Sabato 15 Aprile 2023, dalle ore 15.00, l’impianto sportivo di Via Aldo Moro a Cecina ospiterà il team delle Aquile… -