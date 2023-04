LIVE – Pro Sesto-Pergolettese 0-0, Serie C 2022/2023 (DIRETTA) (Di domenica 16 aprile 2023) La DIRETTA LIVE di Pro Sesto-Pergolettese, match valido per la trentasettesima giornata di Serie C 2022/2023. Nel girone A all’Ernesto Breda i padroni di casa cercano punti per provare a insidiare il secondo posto o quantomeno difendere il terzo, gli ospiti invece sono fuori di poco dalla zona playoff e vogliono provare a rientrarci in extremis. Chi vincerà? Si parte alle ore 14.30 di domenica 16 aprile. Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati in tempo reale. PER AGGIORNARE LA DIRETTA PREMERE F5 O FARE REFRESH Pro Sesto-Pergolettese 0-0 ORE 14:25 – Buonasera amici di Sportface. Benvenuti alla DIRETTA testuale di Pro Sesto-Pergolettese. Tra pochissimi ... Leggi su sportface (Di domenica 16 aprile 2023) Ladi Pro, match valido per la trentasettesima giornata di. Nel girone A all’Ernesto Breda i padroni di casa cercano punti per provare a insidiare il secondo posto o quantomeno difendere il terzo, gli ospiti invece sono fuori di poco dalla zona playoff e vogliono provare a rientrarci in extremis. Chi vincerà? Si parte alle ore 14.30 di domenica 16 aprile. Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati in tempo reale. PER AGGIORNARE LAPREMERE F5 O FARE REFRESH Pro0-0 ORE 14:25 – Buonasera amici di Sportface. Benvenuti allatestuale di Pro. Tra pochissimi ...

