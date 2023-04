LIVE Piacenza-Trento, Superlega volley 2023 in DIRETTA: si parte! (Di domenica 16 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MILANO-CIVITANOVA DI volley DALLE 18.00 18.01 CI SIAMO! INIZIA GARA-2! 17.56 I due precedenti in regular season parlano di due vittorie per 3-1 di Piacenza. C’è tutto dunque per un grandissimo spettacolo anche quest’oggi. 17.53 Iniziano gli ultimi preparativi prima dell’inizio del match. 17.50 Le squadre stanno completando la fase di riscaldamento. Mancano 10 minuti al fischio d’inizio! 17.48 Al contrario Piacenza ha trovato ben poco dai suoi attaccanti nel primo appuntamento e proprio da una ripresa di Leal, Romanò e Lucarelli passerà tanto delle speranze del team allenato da Massimo Botti. 17.45 Gara-1 ha visto una Trento efficace al servizio ed al limite della perfezione in cambio-palla. ... Leggi su oasport (Di domenica 16 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI MILANO-CIVITANOVA DIDALLE 18.00 18.01 CI SIAMO! INIZIA GARA-2! 17.56 I due precedenti in regular season parlano di due vittorie per 3-1 di. C’è tutto dunque per un grandissimo spettacolo anche quest’oggi. 17.53 Iniziano gli ultimi preparativi prima dell’inizio del match. 17.50 Le squadre stanno completando la fase di riscaldamento. Mancano 10 minuti al fischio d’inizio! 17.48 Al contrarioha trovato ben poco dai suoi attaccanti nel primo appuntamento e proprio da una ripresa di Leal, Romanò e Lucarelli passerà tanto delle speranze del team allenato da Massimo Botti. 17.45 Gara-1 ha visto unaefficace al servizio ed al limite della perfezione in cambio-palla. ...

