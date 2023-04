LIVE Piacenza-Trento, Superlega volley 2023 in DIRETTA: gara-2 semifinale in tempo reale (Di domenica 16 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Amiche ed amici di OA Sport buongiorno e benvenute/i alla DIRETTA LIVE di Gas Sales Bluenergy Piacenza-Itas Trentino, gara-2 delle gara-2 della serie di semifinale dei playoff scudetto della Superlega di volley maschile 2022/23! Dopo la gara-1 dominata in casa da Trento, la serie si sposta al PalaBanca di Piacenza, dove la Gas Sales dovrà provare a reagire se vorrò provare a cullare ancora il sogno finale. Importante per la squadre allenata da Massimo Botti ricevere risposte dai propri attaccanti di “palla alta”: da Yoandy Leal a Yuri Romanò, passando per Ricardo Lucarelli, tutti saranno chiamati a rialzarsi dopo un primo ... Leggi su oasport (Di domenica 16 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAAmiche ed amici di OA Sport buongiorno e benvenute/i alladi Gas Sales Bluenergy-Itas Trentino,-2 delle-2 della serie didei playoff scudetto delladimaschile 2022/23! Dopo la-1 dominata in casa da, la serie si sposta al PalaBanca di, dove la Gas Sales dovrà provare a reagire se vorrò provare a cullare ancora il sogno finale. Importante per la squadre allenata da Massimo Botti ricevere risposte dai propri attaccanti di “palla alta”: da Yoandy Leal a Yuri Romanò, passando per Ricardo Lucarelli, tutti saranno chiamati a rialzarsi dopo un primo ...

