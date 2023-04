LIVE Piacenza-Trento, Superlega volley 2023 in DIRETTA: 7-12, l’Itas parte forte (Di domenica 16 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MILANO-CIVITANOVA DI volley DALLE 18.00 Costretto al secondo timeout Massimo Botti. 13-18 Diagonale pazzesca di Alessandro Michieletto! Il mancino azzurro inizia a farsi sentire anche in attacco dopo un grande inizio in ricezione. 13-17 SIMON! Grande muro del cubano su Kaziyski! 12-17 Matey Kaziyski! Imperioso attacco del bulgaro smarcato alla grande dal suo palleggiatore. 12-16 Mani out per Ricardo Lucarelli da posto 2! 11-16 Il pariruolo piacentino lo copia, errore anche per Brizard. 11-15 Sbertoli sbaglia dai nove metri. 10-15 Brizard non preciso per Simon che non riesce a chiudere il primo tempo. Trento accelera di nuovo! 10-13 Ecco Ricardo Lucarelli! A Piacenza serve il suo schiacciatore brasiliano! 9-13 ... Leggi su oasport (Di domenica 16 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI MILANO-CIVITANOVA DIDALLE 18.00 Costretto al secondo timeout Massimo Botti. 13-18 Diagonale pazzesca di Alessandro Michieletto! Il mancino azzurro inizia a farsi sentire anche in attacco dopo un grande inizio in ricezione. 13-17 SIMON! Grande muro del cubano su Kaziyski! 12-17 Matey Kaziyski! Imperioso attacco del bulgaro smarcato alla grande dal suo palleggiatore. 12-16 Mani out per Ricardo Lucarelli da posto 2! 11-16 Il pariruolo piacentino lo copia, errore anche per Brizard. 11-15 Sbertoli sbaglia dai nove metri. 10-15 Brizard non preciso per Simon che non riesce a chiudere il primo tempo.accelera di nuovo! 10-13 Ecco Ricardo Lucarelli! Aserve il suo schiacciatore brasiliano! 9-13 ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OA_Sport : LIVE Piacenza-Trento, Superlega volley 2023 in DIRETTA: tutto pronto per gara-2 - - Fantacalciok : Pro Patria – Piacenza: diretta live e risultato in tempo reale - Calciodiretta24 : Pro Patria – Piacenza: diretta live e risultato in tempo reale - Ftbnews24 : #Pro Patria-Piacenza Streaming Gratis: dove vedere la Serie C in Diretta Live #Dirette Live - potke18 : RT @trentinovolley: ???????? | PLAY OFF SCUDETTO 2023 ? Debutto perfetto in semifinale: 3-0 su Piacenza in gara 1 alla BLM Group Arena ? #? #c… -