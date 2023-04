LIVE Piacenza-Trento 1-3, Superlega volley 2023 in DIRETTA: Sbertoli e Michieletto guidano l’Itas e firmano il 2-0 nella serie (Di domenica 16 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MILANO-CIVITANOVA DI volley DALLE 18.00 20.11 Non si può poi non menzionare la partita di Alessandro Michieletto. Super in ricezione, mortifero in attacco, specie dalla pipe. 15 punti per lui, servito alla perfezione da uno Sbertoli in grado di portare 8 punti oltre alla solita gestione. 20.09 Anche stasera l’Itas Trentino ha offerto una prestazione di LIVEllo altissimo. Cambio-palla solidissimo, aiutato da un Laurenzano deluxe in ricezione, fase break a tratti eccezionale, tanto a muro quanto in contrattacco. 20.07 Piacenza conosce la sensazione di essere sotto 2-0 nella serie, avendo rimontato Modena da quel punteggio nel ... Leggi su oasport (Di domenica 16 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI MILANO-CIVITANOVA DIDALLE 18.00 20.11 Non si può poi non menzionare la partita di Alessandro. Super in ricezione, mortifero in attacco, specie dalla pipe. 15 punti per lui, servito alla perfezione da unoin grado di portare 8 punti oltre alla solita gestione. 20.09 Anche staseraTrentino ha offerto una prestazione dillo altissimo. Cambio-palla solidissimo, aiutato da un Laurenzano deluxe in ricezione, fase break a tratti eccezionale, tanto a muro quanto in contrattacco. 20.07conosce la sensazione di essere sotto 2-0, avendo rimontato Modena da quel punteggio nel ...

