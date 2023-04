LIVE Piacenza-Trento 1-3, Superlega volley 2023 in DIRETTA: Sbertoli e Michieletto guidano l’Itas e firmano il 2-0 nella serie (Di domenica 16 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MILANO-CIVITANOVA DI volley DALLE 18.00 20.15 La nostra DIRETTA LIVE si chiude dunque qui. Ricordandovi che è ancora in atto gara-2 tra Milano e Civitanova (potrete trovare la nostra DIRETTA qui), vi diamo appuntamento a gara-3 che si terrà mercoledì 19 aprile. Un saluto sportivo e grazie per averci seguito! 20.13 Piacenza ha sicuramente trovato risposte importanti dopo una gara-1 decisamente sottotono. Romanò è stato il faro in attacco di una formazione ancora troppo fallosa al servizio ed in costruzione. Brizard è il leader emotivo di questa squadra e proprio da lui è partita la vittoria del terzo set. Troppo intermittenti Leal e Lucarelli, Simon sembra lontano dal suo ... Leggi su oasport (Di domenica 16 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI MILANO-CIVITANOVA DIDALLE 18.00 20.15 La nostrasi chiude dunque qui. Ricordandovi che è ancora in atto gara-2 tra Milano e Civitanova (potrete trovare la nostraqui), vi diamo appuntamento a gara-3 che si terrà mercoledì 19 aprile. Un saluto sportivo e grazie per averci seguito! 20.13ha sicuramente trovato risposte importanti dopo una gara-1 decisamente sottotono. Romanò è stato il faro in attacco di una formazione ancora troppo fallosa al servizio ed in costruzione. Brizard è il leader emotivo di questa squadra e proprio da lui è partita la vittoria del terzo set. Troppo intermittenti Leal e Lucarelli, Simon sembra lontano dal suo ...

