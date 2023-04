LIVE Piacenza-Trento 1-2, Superlega volley 2023 in DIRETTA: la Gas Sales riapre il match (Di domenica 16 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MILANO-CIVITANOVA DI volley DALLE 18.00 6-6 Errore al servizio per Edoardo Caneschi. 6-5 Brizard ferma a muro l’attacco di Michieletto! 5-5 La serie importante al servizio di Yoandy Leal si ferma con un errore. 5-4 ANCORA LUI! Tre punti consecutivi per Romanò, stavolta sulle mani del muro! 4-4 Leal mette in crisi la ricezione trentina, Romanò chiude un altro attacco fulmineo! 3-4 Splendida soluzione in attacco per Romanò! 2-4 Pipe a segno anche per Lavia! 2-3 A segno Leal, servito alla grande da Brizard! 1-3 Torna a farsi sentire anche Kaziyski! Mani-out sull’ultima falange del muro di Caneschi! 1-2 Botta di Michieletto in pipe. Brizard ci prova ma non riesce a salvare il pallone. 1-1 Mani e fuori per Yuri Romanò. 0-1 Si comincia con un primo ... Leggi su oasport (Di domenica 16 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI MILANO-CIVITANOVA DIDALLE 18.00 6-6 Errore al servizio per Edoardo Caneschi. 6-5 Brizard ferma a muro l’attacco di Michieletto! 5-5 La serie importante al servizio di Yoandy Leal si ferma con un errore. 5-4 ANCORA LUI! Tre punti consecutivi per Romanò, stavolta sulle mani del muro! 4-4 Leal mette in crisi la ricezione trentina, Romanò chiude un altro attacco fulmineo! 3-4 Splendida soluzione in attacco per Romanò! 2-4 Pipe a segno anche per Lavia! 2-3 A segno Leal, servito alla grande da Brizard! 1-3 Torna a farsi sentire anche Kaziyski! Mani-out sull’ultima falange del muro di Caneschi! 1-2 Botta di Michieletto in pipe. Brizard ci prova ma non riesce a salvare il pallone. 1-1 Mani e fuori per Yuri Romanò. 0-1 Si comincia con un primo ...

