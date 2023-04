LIVE Piacenza-Trento 1-2, Superlega volley 2023 in DIRETTA: 7-7, in equilibrio il quarto parziale (Di domenica 16 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MILANO-CIVITANOVA DI volley DALLE 18.00 11-12 DIAGONALE CLAMOROSA DI LEAL! 10-12 Fa lo stesso anche Romanò. 10-11 Lavia sbaglia poi dai nove metri. 9-11 Lavia da zona 2 dopo una ricezione in allungo dell’insospettabile 38enne Kaziyski. 9-10 Servito nuovamente Romanò, va ancora a terra con un grande attacco il mancino. 8-10 ACEEEEEE! Di chi se non di Riccardo Sbertoli?! 8-9 Stavolta finisce fuori l’attacco di Simon, che sta alternando grandi palloni a brutti errori. 8-8 Stesso destino per la battuta di Lucarelli. 8-7 Finisce in rete il servizio di Podrascanin. 7-7 Capolavoro balistico di Kaziyski che trova un punto eccezionale! 7-6 SCAVA UNA BUCA SIMOON! Attacco clamoroso del centrale cubano! 6-6 Errore al servizio per Edoardo Caneschi. 6-5 ... Leggi su oasport (Di domenica 16 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI MILANO-CIVITANOVA DIDALLE 18.00 11-12 DIAGONALE CLAMOROSA DI LEAL! 10-12 Fa lo stesso anche Romanò. 10-11 Lavia sbaglia poi dai nove metri. 9-11 Lavia da zona 2 dopo una ricezione in allungo dell’insospettabile 38enne Kaziyski. 9-10 Servito nuovamente Romanò, va ancora a terra con un grande attacco il mancino. 8-10 ACEEEEEE! Di chi se non di Riccardo Sbertoli?! 8-9 Stavolta finisce fuori l’attacco di Simon, che sta alternando grandi palloni a brutti errori. 8-8 Stesso destino per la battuta di Lucarelli. 8-7 Finisce in rete il servizio di Podrascanin. 7-7 Capolavoro balistico di Kaziyski che trova un punto eccezionale! 7-6 SCAVA UNA BUCA SIMOON! Attacco clamoroso del centrale cubano! 6-6 Errore al servizio per Edoardo Caneschi. 6-5 ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OA_Sport : LIVE Piacenza-Trento, Superlega volley 2023 in DIRETTA: tutto pronto per gara-2 - - Fantacalciok : Pro Patria – Piacenza: diretta live e risultato in tempo reale - Calciodiretta24 : Pro Patria – Piacenza: diretta live e risultato in tempo reale - Ftbnews24 : #Pro Patria-Piacenza Streaming Gratis: dove vedere la Serie C in Diretta Live #Dirette Live - potke18 : RT @trentinovolley: ???????? | PLAY OFF SCUDETTO 2023 ? Debutto perfetto in semifinale: 3-0 su Piacenza in gara 1 alla BLM Group Arena ? #? #c… -