LIVE Piacenza-Trento 0-2, Superlega volley 2023 in DIRETTA: super Michieletto, l’Itas ad un set dalla vittoria (Di domenica 16 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MILANO-CIVITANOVA DI volley DALLE 18.00 4-5 Grande confusione in campo con Brizard che finisce a terra. Sembrava quasi che si potesse fermare il gioco. Invece si continua e Michieletto mette a referto un altro punto. 4-4 BRIZARD! Di furbizia, di tecnica, risolve una situazione difficilissima giocando sulle mani di Kaziyski. 3-4 Pipe di Michieletto che si insacca tra le braccia di Caneschi e finisce a terra! 3-3 Poi sbaglia il palleggiatore azzurro dai nove metri. 2-3 ACEEEEEE! Sempre il solito Sbertoli! 2-2 Romanò va vicinissimo all’ace ma in qualche modo Trento tira su il pallone con Kaziyski che va a segno! 2-1 Che capolavoro di Brizard. Smarca Romanò con un pezzo di bravura in alzata e ... Leggi su oasport (Di domenica 16 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI MILANO-CIVITANOVA DIDALLE 18.00 4-5 Grande confusione in campo con Brizard che finisce a terra. Sembrava quasi che si potesse fermare il gioco. Invece si continua emette a referto un altro punto. 4-4 BRIZARD! Di furbizia, di tecnica, risolve una situazione difficilissima giocando sulle mani di Kaziyski. 3-4 Pipe diche si insacca tra le braccia di Caneschi e finisce a terra! 3-3 Poi sbaglia il palleggiatore azzurro dai nove metri. 2-3 ACEEEEEE! Sempre il solito Sbertoli! 2-2 Romanò va vicinissimo all’ace ma in qualche modotira su il pallone con Kaziyski che va a segno! 2-1 Che capolavoro di Brizard. Smarca Romanò con un pezzo di bravura in alzata e ...

