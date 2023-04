LIVE Piacenza-Trento 0-1, Superlega volley 2023 in DIRETTA: 20-21, secondo parziale combattutissimo (Di domenica 16 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MILANO-CIVITANOVA DI volley DALLE 18.00 22-23 Nessun fallo, confermata la decisione dell’arbitro. 22-23 Gioco di prestigio di Romanò che in qualche modo va segno! Challenge chiesto dall’Itas, forse per una pestata della linea dei tre metri. 21-23 MUROOOO! Podrascanin ferma Romanò e Trento piazza un break importantissimo! 21-22 Matey Kazyiski trova le mani di Lucarelli e va a segno! 21-21 Sbaglia stavolta Dzavoronok che comunque ha fatto il suo dovere. 20-21 DONOVAN DZAVORONOOOOK! Entra al servizio e trova subito un ace pesantissimo! 20-20 LISINAC! Primo tempo violentissimo del serbo! Battaglia meravigliosa in questo secondo parziale! 20-19 Yuri Romanò precisissimo in diagonale! 19-19 ... Leggi su oasport (Di domenica 16 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI MILANO-CIVITANOVA DIDALLE 18.00 22-23 Nessun fallo, confermata la decisione dell’arbitro. 22-23 Gioco di prestigio di Romanò che in qualche modo va segno! Challenge chiesto dall’Itas, forse per una pestata della linea dei tre metri. 21-23 MUROOOO! Podrascanin ferma Romanò epiazza un break importantissimo! 21-22 Matey Kazyiski trova le mani di Lucarelli e va a segno! 21-21 Sbaglia stavolta Dzavoronok che comunque ha fatto il suo dovere. 20-21 DONOVAN DZAVORONOOOOK! Entra al servizio e trova subito un ace pesantissimo! 20-20 LISINAC! Primo tempo violentissimo del serbo! Battaglia meravigliosa in questo! 20-19 Yuri Romanò precisissimo in diagonale! 19-19 ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OA_Sport : LIVE Piacenza-Trento, Superlega volley 2023 in DIRETTA: tutto pronto per gara-2 - - Fantacalciok : Pro Patria – Piacenza: diretta live e risultato in tempo reale - Calciodiretta24 : Pro Patria – Piacenza: diretta live e risultato in tempo reale - Ftbnews24 : #Pro Patria-Piacenza Streaming Gratis: dove vedere la Serie C in Diretta Live #Dirette Live - potke18 : RT @trentinovolley: ???????? | PLAY OFF SCUDETTO 2023 ? Debutto perfetto in semifinale: 3-0 su Piacenza in gara 1 alla BLM Group Arena ? #? #c… -