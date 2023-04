LIVE – Padova-Lecco 2-1, Serie C 2022/2023 (DIRETTA) (Di domenica 16 aprile 2023) La DIRETTA LIVE di Padova-Lecco, match valido per la trentasettesima giornata di Serie C 2022/2023. Nel girone A all’Euganeo da una parte i veneti che vogliono difendere il piazzamento playoff, dall’altra i lombardi che si trovano al secondo posto e per conservare quest’ottima posizione per la post season devono vincere a tutti i costi questa sfida. Chi vincerà? Si parte alle ore 14.30 di domenica 16 aprile. Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati in tempo reale. PER AGGIORNARE LA DIRETTA PREMERE F5 O FARE REFRESH Padova-Lecco 2-1 (5? Vasic, 27? Jelenic, 65? Tordini) 65?- GOOL Lecco!!! Tordini accorcia le distanze dopo aver ricevuto da Pinzauti, tocco morbido che spiazza Donnarumma.: ... Leggi su sportface (Di domenica 16 aprile 2023) Ladi, match valido per la trentasettesima giornata di. Nel girone A all’Euganeo da una parte i veneti che vogliono difendere il piazzamento playoff, dall’altra i lombardi che si trovano al secondo posto e per conservare quest’ottima posizione per la post season devono vincere a tutti i costi questa sfida. Chi vincerà? Si parte alle ore 14.30 di domenica 16 aprile. Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati in tempo reale. PER AGGIORNARE LAPREMERE F5 O FARE REFRESH2-1 (5? Vasic, 27? Jelenic, 65? Tordini) 65?- GOOL!!! Tordini accorcia le distanze dopo aver ricevuto da Pinzauti, tocco morbido che spiazza Donnarumma.: ...

