LIVE Nuoto, Campionati Italiani 2023 in DIRETTA: pass mondiale per Matteo Restivo nei 200 dorso! (Di domenica 16 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.41: Queste le protagoniste della finale dei 200 farfalla: Crispino, Polieri, Cusinato, Porcari, Pirovano, Piano del Balzo, Demasi e Borrelli 16.39: Helena Musetti si aggiudica la finale dei 200 farfalla con 2’12?10 16.36: Asia Salvato vince nella finale junior con il crono di 2’15?08 16.32: E’ pass mondiale POER Matteo Restivo! Il friulano di stanza a Firenze vince i 200 dorso con 1’56?96. Secondo posto per Lorenzo Mora con 1’57?70, terzo Lazzari con 1’59?72 16.28: Questi i protagonisti della finale dei 200 dorso: Mora, Lazzari, Buonaguro, Restivo, De Simone, Bacico, Chiostri, Griffante 16.26: Matteo Venini con 2’02?64 si aggiudica la finale B dei 200 dorso 16.22: Davide Lazzari vince la finale junior dei ... Leggi su oasport (Di domenica 16 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.41: Queste le protagoniste della finale dei 200 farfalla: Crispino, Polieri, Cusinato, Porcari, Pirovano, Piano del Balzo, Demasi e Borrelli 16.39: Helena Musetti si aggiudica la finale dei 200 farfalla con 2’12?10 16.36: Asia Salvato vince nella finale junior con il crono di 2’15?08 16.32: E’POER! Il friulano di stanza a Firenze vince i 200 dorso con 1’56?96. Secondo posto per Lorenzo Mora con 1’57?70, terzo Lazzari con 1’59?72 16.28: Questi i protagonisti della finale dei 200 dorso: Mora, Lazzari, Buonaguro,, De Simone, Bacico, Chiostri, Griffante 16.26:Venini con 2’02?64 si aggiudica la finale B dei 200 dorso 16.22: Davide Lazzari vince la finale junior dei ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... zazoomblog : LIVE Nuoto Campionati Italiani 2023 in DIRETTA: Ceccon rinuncia anche ai 100 farfalla bene Burdisso - #Nuoto… - Nuotomania : DA OASPORT - #LiveSport #Nuoto #AlbertoRazzetti #AlessandroMiressi LIVE Nuoto, Campionati Italiani 2023 in DIRETTA:… - EnfantProdige : @Pierre8244309 @Nicola89144151 Tempo troppo alto - PressReview99 : LIVE Nuoto, Campionati Italiani 2023 in DIRETTA: c'è Paltrinieri negli 800 sl, attesa per i 100 sl - OA Sport… -