LIVE Nuoto | Campionati Italiani 2023 in DIRETTA | Burdisso | De Tullio e Curtis promettono bene! Finali dalle 16 00

(Di domenica 16 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.15: Grazie per averci seguito, per il momento è tutto. Appuntamento a oggi pomeriggio alle 16 11.14: Federiconei 100 farfalla, Marco Denei 200 stile libero e Saranei 50 stile libero hanno rubato l’occhio in questa quarta mattinata di gare 11.12: Questi isti dei 200 stile: De, Megli, Ciampi, Detti, Di Cola, Caserta, Lamberti, Ragaini 11.11: Marco defa segnare il miglior tempo assoluto con 1’47?70. Ceccon è terzo con 1’49?35 ed è fuori dalla finale 11.07: Filippo Megli vince con 1’48?14 la penultima batteria e fa segnare il miglior tempo provvisorio davanti a Stefano Di Cola con 1’48?34. ora Dee Ceccon 11.04: Stesso tempo per Gabriele ...

LIVE Nuoto, Campionati Italiani 2023 in DIRETTA: alle 10.00 le batterie, orario diverso per le finali OA Sport

Federico Burdisso nei 100 farfalla, Marco De Tullio ne ...Intervista al campione e primatista mondiale dei 100 dorso: "Capisco Peaty, per questo farò altre specialità: arrivare alle Olimpiadi con due titoli iridati mi metterebbe addosso molta pressione" ...