LIVE Nuoto, Campionati Italiani 2023 in DIRETTA: attesa per Margherita Panziera. Ceccon rinuncia anche ai 100 farfalla (Di domenica 16 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.46: Erika Francesca Gaetani vince in rimonta la terza batteria con 1’02?59, davanti a Gastaldi e Cenci 9.45: Beatrice Merico con 1’04?51 vince la seconda batteria dei 100 dorso 9.44: Elisa Maloni con 1’05?41 si aggiudica la prima batteria dei 100 dorso 9.42: Questi i finalisti dei 100 farfalla: Burdisso, Codia, Busa, Razzetti, Ferraro, Valsecchi, Lamberti, Carini 9.41: Codia vince l’ultima batteria in 52?52, precedendo Valsecchi con 53?05 9.39. Michele Busa si aggiudica la penultima batteria con. 52?92 sopravanzando Razzetti di un solo centesimo. Non ci sono D’Angelo e Miressi al via dell’ultima batteria 9.38: Federico Burdisso con un buon 52?01 vince la quinta batteria precedendo Lamberti con 53?30 e Carini con 53?31 9.35: Thomas Cec con non sarà al via della penultima batteria, Gianmarco ... Leggi su oasport (Di domenica 16 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.46: Erika Francesca Gaetani vince in rimonta la terza batteria con 1’02?59, davanti a Gastaldi e Cenci 9.45: Beatrice Merico con 1’04?51 vince la seconda batteria dei 100 dorso 9.44: Elisa Maloni con 1’05?41 si aggiudica la prima batteria dei 100 dorso 9.42: Questi i finalisti dei 100: Burdisso, Codia, Busa, Razzetti, Ferraro, Valsecchi, Lamberti, Carini 9.41: Codia vince l’ultima batteria in 52?52, precedendo Valsecchi con 53?05 9.39. Michele Busa si aggiudica la penultima batteria con. 52?92 sopravanzando Razzetti di un solo centesimo. Non ci sono D’Angelo e Miressi al via dell’ultima batteria 9.38: Federico Burdisso con un buon 52?01 vince la quinta batteria precedendo Lamberti con 53?30 e Carini con 53?31 9.35: Thomas Cec con non sarà al via della penultima batteria, Gianmarco ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Nuotomania : DA OASPORT - #LiveSport #Nuoto #AlbertoRazzetti #AlessandroMiressi LIVE Nuoto, Campionati Italiani 2023 in DIRETTA:… - EnfantProdige : @Pierre8244309 @Nicola89144151 Tempo troppo alto - PressReview99 : LIVE Nuoto, Campionati Italiani 2023 in DIRETTA: c'è Paltrinieri negli 800 sl, attesa per i 100 sl - OA Sport… - zazoomblog : LIVE Nuoto Campionati Italiani 2023 in DIRETTA: Gregorio Paltrinieri a caccia del pass per Fukuoka - #Nuoto… - Nuotomania : DA OASPORT - #LiveSport #Nuoto #AlbertoRazzetti #AlessandroMiressi LIVE Nuoto, Campionati Italiani 2023 in DIRETTA:… -