LIVE – Napoli-Venezia 33-37 | Serie A1 2022 2023 basket | RISULTATO in DIRETTA

Leggi su sportface

(Di domenica 16 aprile 2023) Ilindi, sfida valida come ventiseiesima giornata dellaA1di. Con la penalità inflitta a Varese, la squadra di coach Pancotto si ritrova tutto d’un tratto in terzultima posizione, e quindi attualmente salva, ma c’è bisogno di continuare a cercare punti importanti, dopo il colpaccio di settimana scorsa contro Virtus Bologna. Di fronte, però, una squadra assolutamente in forma, e reduce da quattro vittorie di fila che le hanno permesso di risalire in settima posizione. La palla a due è fissata alle ore 12:00 di domenica 16 aprile sul parquet del PalaBarbuto, con Sportface che vi fornirà unatestuale aggiornata. COME VEDERE LA PARTITA IN TV RISULTATI ...