LIVE – MotoGP, GP Americhe Austin 2023: la gara in DIRETTA (Di domenica 16 aprile 2023) La DIRETTA LIVE scritta della gara del Gran Premio delle Americhe, valevole per il terzo appuntamento della stagione 2023 di MotoGP. Dopo il warm-up, i piloti scenderanno in pista sul circuito di Austin alle ore 21 di domenica 16 aprile. Sportface.it seguirà tutta la programmazione del GP delle Americhe con aggiornamenti in tempo reale tramite dirette scritte, risultati al termine delle sessioni e approfondimenti. PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH O CLICCARE F5 Segui il LIVE su Sportface.it SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 16 aprile 2023) Lascritta delladel Gran Premio delle, valevole per il terzo appuntamento della stagionedi. Dopo il warm-up, i piloti scenderanno in pista sul circuito dialle ore 21 di domenica 16 aprile. Sportface.it seguirà tutta la programmazione del GP dellecon aggiornamenti in tempo reale tramite dirette scritte, risultati al termine delle sessioni e approfondimenti. PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE F5 Segui ilsu Sportface.it SportFace.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... rtl1025 : ??? Si corre questo weekend il GP delle Americhe nel Motomondiale. La #MotoGP corre oggi alle 21 italiane. In dirett… - DamiCavallari : #24hMotos Dopo 11 ore trascorse la @24heuresmotos è comandata sempre dalla @HondaJP_Live di Mike Di Meglio seguito… - AlessioBrunori : RT @motograndprixit: #MotoGP #MotoGP2023 #AmericasGP #AustinGP #Motorionline Vittoria nella Sprint Race di Austin per il #1 della @ducatico… - motograndprixit : #MotoGP #MotoGP2023 #AmericasGP #AustinGP #Motorionline Vittoria nella Sprint Race di Austin per il #1 della… -