LIVE MotoGP | GP Americhe 2023 in DIRETTA | tra poco si comincia | Bagnaia deve guardarsi da Rins

(Di domenica 16 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.35 Questo l’elenco dei podi raccolti dai piloti attualmente in attività nel contesto texano 7 (7-0-0) – MARQUEZ Marc ESP 2 (1-1-0) –Alex ESP 2 (0-0-2) – MILLER Jack AUS1 (1-0-0) – BASTIANINI Enea ITA 1 (0-1-0) – VIÑALES Maverick ESP 1 (0-1-0) – QUARTARARO Fabio FRA1 (0-0-1) –Francesco ITA 20.32 A raccogliere le due affermazioni lasciate sul piatto dal trentenne di Cervera sono stati Alexed Enea Bastianini. Quest’ultimo è, quindi, il solo centauro non spagnolo a essersi imposto al CotA. Naturalmente non contiamo la Sprint Race di ieri. 20.30 Austin è una delle roccaforti di Marc Marquez, il quale ha vinto ben 7 delle 9 gare corse sinora! Lo spagnolo ha segnato il passo solo nel 2019, a causa di una caduta, e nel 2022, quando si è comunque ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Motorsport_IT : #MotoGP | Seguite LIVE con - sportli26181512 : MotoGP, GP Austin: la diretta LIVE della gara negli Usa: Dopo la vittoria nella Sprint di ieri Bagnaia cerca il bis… - Ftbnews24 : #MotoGP, LIVE Austin: guarda lo Streaming GRATIS della gara #Dirette Live, MotoGp - nomis1974 : RT @gponedotcom: VIDEO - In diretta dal paddock di Austin per commentare il weekend made in USA di una MotoGP in cerca di autore. Tanti i t… - gponedotcom : VIDEO - In diretta dal paddock di Austin per commentare il weekend made in USA di una MotoGP in cerca di autore. Ta… -

Per quanto riguarda le qualifiche e la griglia di partenza prima pole della stagione per il campione del mondo in carica dellaPecco Bagnaia , che partirà davanti alla Honda di Alex Rins , e ...... gara Moto3 " in differita su TV8 dalle 20.05 Ore 19: PaddockOre 19.15: gara Moto2 " in differita su TV8 dalle 21.20 Ore 20.15: PaddockOre 20.30: Grid Ore 21: gara" in ...Ecco i frame dell'episodio tra i due GUARDA IL VIDEO - LA GARA SPRINTMancano pochi minuti al ... FOTOGALLERY ©Motorsport.com Continua gallery %s Foto rimanentiLa classifica del Mondiale: ...

MotoGP Americhe oggi a Austin, orari TV8 e Sky della gara: dove vederlo in TV e streaming. Bagnaia in pole Fanpage.it

Sul podio anche Bendsneyder. Vietti, partito dalla pole, ha chiuso nono. Primi punti per Foggia, davanti al compagno di squadra. Caduto Dalla Porta ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE RISULTATI E CLASSIFICA WARM-UP 17.00 Poche sorprese dunque in questo warm-up, con un Bagnaia on fire che si conferma il punto di riferimento al COTA. La nostr ...