LIVE MotoGP, GP Americhe 2023 in DIRETTA: comincia il warm-up ad Austin, Bagnaia si prepara per la gara (Di domenica 16 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.43 Tra un paio di minuti inizierà il warm-up della MotoGP al COTA. Da capire le condizioni meteo e dell’asfalto a poche ore dal GP. 16.40 Si profila comunque una battaglia per il podio abbastanza incerta e con tanti pretendenti, a partire dai ducatisti Luca Marini, Alex Marquez e Marco Bezzecchi che scattano nell’ordine dalla terza alla quinta casella in griglia. Da tenere d’occhio anche le Aprilia di Aleix Espargarò e Maverick Viñales, la Yamaha di Fabio Quartararo ed una quarta fila infuocata e composta dalle KTM di Jack Miller e Brad Binder, oltre alla Ducati Pramac di Jorge Martin (3° in rimonta nella sprint). 16.36 Francesco Bagnaia, dopo la pole position ed il successo nella Sprint, sarà il grande favorito per la vittoria anche oggi nella ... Leggi su oasport (Di domenica 16 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.43 Tra un paio di minuti inizierà il-up dellaal COTA. Da capire le condizioni meteo e dell’asfalto a poche ore dal GP. 16.40 Si profila comunque una battaglia per il podio abbastanza incerta e con tanti pretendenti, a partire dai ducatisti Luca Marini, Alex Marquez e Marco Bezzecchi che scattano nell’ordine dalla terza alla quinta casella in griglia. Da tenere d’occhio anche le Aprilia di Aleix Espargarò e Maverick Viñales, la Yamaha di Fabio Quartararo ed una quarta fila infuocata e composta dalle KTM di Jack Miller e Brad Binder, oltre alla Ducati Pramac di Jorge Martin (3° in rimonta nella sprint). 16.36 Francesco, dopo la pole position ed il successo nella Sprint, sarà il grande favorito per la vittoria anche oggi nella ...

