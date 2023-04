LIVE Motocross | GP Trentino MXGP 2023 in DIRETTA | Prado va in fuga!

(Di domenica 16 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.00 Guillod supera Forato per la settima piazza. 16.00 Renaux conquista la terza posizione superando Paturel. 17.00 Errore anche di Guillod, Guadagnini riguadagna la sesta piazza e Forato guadagna la settima posizione. 18.00 Errore di Guadagnini che cala in settima posizione, Renaux supera Watson e Guillod. 19.00 Rimonta Febvre, si trova sedicesimo al momento, mentre Herlings e Seewer sono diciannovesimo e ventesimo. 20.00 Lupino sale in tredicesima posizione. 21.00 Paturel intanto supera Watson per la terza posizione. 22.00 Forato guadagna due posizioni, si trova in ottava piazza. 23.00 Questi i primi cinque al momento:Fernandez Watson Paturel Renaux 24.00 Renaux risponde a Guadagnini, si riprende la quinta posizione. 25.00sta già fuggendo, secondo ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale del GP del Trentino 2023 di Motocross MXGP, Febvre vince la gara di qualifica. Il francese ...In MXGP guida la classifica Jorge Prado, in MX2 comanda Jago Geerts: dopo le prove libere e le qualifying race di ieri, il Mondiale di motocross vedrà disputarsi warm-up e gare della quarta tappa dell ...