LIVE Motocross | GP Trentino MXGP 2023 in DIRETTA | Herlings vince gara-2 in rimonta | Prado conquista il Gran Premio!

(Di domenica 16 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.51 In classifica generale dominacon 201 davanti a Renaux,e Febvre, In attesa del ritorno in moto di Tim Gajser. Italiani che in-1 si sono fatti valere con un quarto e quinto posto, ma in-2 con due brutte partenze perdono il treno dei primi sia Guadagnini che Forato. Geffreyconferma la sua ritrovata condizione fisica mentrefinalmente il suo primo GP. 17.48 Ecco l’ordine di arrivo di-2: 1 84, Jeffrey NED KTM 35:21.703 2 959 Renaux, Maxime FRA YAM 35:27.806 3 61, Jorge ESP GAS 35:32.537 4 3 Febvre, Romain FRA KAW 35:39.371 5 91 Seewer, Jeremy SUI YAM 35:39.864 6 259 ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Vince Herlings, secondo Renaux e terzo Prado che vince anche il GP Trentino. -1 Ultimo giro! -2 Guadagnini guadagna la decima posizione. -3 Prado che alza i g ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale del GP del Trentino 2023 di Motocross MXGP, Febvre vince la gara di qualifica. Il francese ...