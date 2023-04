LIVE Moto3, GP Americhe 2023 in DIRETTA: tutto pronto per la gara, Masià dalla pole, Nepa 6° (Di domenica 16 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI WARM-UP E gara DI MOTOGP ALLE 16.45 E ALLE 21.00 17.56 I piloti cercano gli ultimi attimi di concentrazione sulla griglia di partenza. Quasi tutto pronto per il via. La temperatura continua a crescere. Siamo a 19.4° per l’aria e 31.2 sull’asfalto. 17.53 Si annuncia una gara non facile per gli italiani. Il meglio posizionato è Nepa sesto, poi Bertelle ottavo, 13° Fenati, 17° Rossi e 20° Farioli. Arriverà la rimonta di Migno che è solamente 24°? 17.50 Per quanto visto nelle due giornate di Austin, quali potrebbero essere i grandi favoriti? Sasaki appare come uno dei piloti con il passo migliore, assieme a Moreira, Holgado e Masià che, dalla ... Leggi su oasport (Di domenica 16 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI WARM-UP EDI MOTOGP ALLE 16.45 E ALLE 21.00 17.56 I piloti cercano gli ultimi attimi di concentrazione sulla griglia di partenza. Quasiper il via. La temperatura continua a crescere. Siamo a 19.4° per l’aria e 31.2 sull’asfalto. 17.53 Si annuncia unanon facile per gli italiani. Il meglio posizionato èsesto, poi Bertelle ottavo, 13° Fenati, 17° Rossi e 20° Farioli. Arriverà la rimonta di Migno che è solamente 24°? 17.50 Per quanto visto nelle due giornate di Austin, quali potrebbero essere i grandi favoriti? Sasaki appare come uno dei piloti con il passo migliore, assieme a Moreira, Holgado eche,...

