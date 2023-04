LIVE Moto3, GP Americhe 2023 in DIRETTA: Sasaki comanda un gruppo di 6 con Ortolà scatenato, italiani lontani (Di domenica 16 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI WARM-UP E GARA DI MOTOGP ALLE 16.45 E ALLE 21.00 -3 giri: sembra ormai chiaro che sarà l’ultimo giro a decidere tutto, Masià non scappa e Sasaki lo fulmina sul lungo rettilineo con una moto che va in maniera impressionante… -3 giri: ora è Masià a dettare il passo con Sasaki e Ortolà in scia. Giochi di scie ma posizioni che non cambiano. -4 giri: dal settimo posto di Yamanaka il distacco ormai valica i 7 secondi… Masià intanto attacca Sasaki e lo passa in curva 12! Staccatonaaaaaaaaaaaa! -4 giri: Nepa continua nel suo crollo e ora è 13°. Sasaki sempre in vetta con 149 millesimi su Masià, 271 su Ortolà a 572 su Moreira. Artigas non molla, Holgado chiude a ... Leggi su oasport (Di domenica 16 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI WARM-UP E GARA DI MOTOGP ALLE 16.45 E ALLE 21.00 -3 giri: sembra ormai chiaro che sarà l’ultimo giro a decidere tutto, Masià non scappa elo fulmina sul lungo rettilineo con una moto che va in maniera impressionante… -3 giri: ora è Masià a dettare il passo conin scia. Giochi di scie ma posizioni che non cambiano. -4 giri: dal settimo posto di Yamanaka il distacco ormai valica i 7 secondi… Masià intanto attaccae lo passa in curva 12! Staccatonaaaaaaaaaaaa! -4 giri: Nepa continua nel suo crollo e ora è 13°.sempre in vetta con 149 millesimi su Masià, 271 sua 572 su Moreira. Artigas non molla, Holgado chiude a ...

