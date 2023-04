LIVE Moto3, GP Americhe 2023 in DIRETTA: Ortolà vince la prima gara in carriera davanti a Masià e Artigas, lontani gli italiani (Di domenica 16 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI WARM-UP E gara DI MOTOGP ALLE 16.45 E ALLE 21.00 18.46 Si chiude qui il weekend della Moto3. Non ci rimane che ringraziarvi per la cortese attenzione e rimandarvi alla gara della Moto2 delle 19.15 e della MotoGP alle 21.00. Grazie e buon proseguimento di giornata! 18.44 Come si temeva, gli italiani chiudono lontani dalle posizioni che contano con il solo Rossi che conquista almeno un punticino. Sfortunato Nepa travolto malamente da Munoz… 18.42 Sasaki, che sembrava pronto a vincere dopo aver condotto tutta la gara, sbaglia malamente e rovina anche la gara di Masià. Senza quel tempo perso lo spagnolo avrebbe ... Leggi su oasport (Di domenica 16 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI WARM-UP EDI MOTOGP ALLE 16.45 E ALLE 21.00 18.46 Si chiude qui il weekend della. Non ci rimane che ringraziarvi per la cortese attenzione e rimandarvi alladella Moto2 delle 19.15 e della MotoGP alle 21.00. Grazie e buon proseguimento di giornata! 18.44 Come si temeva, glichiudonodalle posizioni che contano con il solo Rossi che conquista almeno un punticino. Sfortunato Nepa travolto malamente da Munoz… 18.42 Sasaki, che sembrava pronto are dopo aver condotto tutta la, sbaglia malamente e rovina anche ladi. Senza quel tempo perso lo spagnolo avrebbe ...

