LIVE Moto2, GP Americhe 2023 in DIRETTA: partenza clamorosa di Arbolino, è secondo! Duello con Acosta (Di domenica 16 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI WARM-UP E GARA DI MOTOGP ALLE 16.45 E ALLE 21.00 -16 Lopez va lungo e Tony Arbolino lo passa! E’ secondo! -16 E’ già terzo Arbolino con un sorpasso all’esterno da cineteca. Acosta all’interno su Lopez per la prima posizione. INIZIA LA GARA! Acosta subito all’attacco di Vietti! Arbolino con una staccatona è subito a lottare! 19.18 Gara finita quindi per Dixon ancora prima di cominciare: sarebbe partito dalla sesta posizione. 19.17 Incredibile! Si stende Jake Dixon nel giro di formazione! 19.15 Parte il giro di ricognizione. 19.14 Celestino Vietti ha dichiarato di dover sistemare il passo gara: partire dalla pole position può aiutarlo, vedremo cosa riuscirà a ... Leggi su oasport (Di domenica 16 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI WARM-UP E GARA DI MOTOGP ALLE 16.45 E ALLE 21.00 -16 Lopez va lungo e Tonylo passa! E’-16 E’ già terzocon un sorpasso all’esterno da cineteca.all’interno su Lopez per la prima posizione. INIZIA LA GARA!subito all’attacco di Vietti!con una staccatona è subito a lottare! 19.18 Gara finita quindi per Dixon ancora prima di cominciare: sarebbe partito dalla sesta posizione. 19.17 Incredibile! Si stende Jake Dixon nel giro di formazione! 19.15 Parte il giro di ricognizione. 19.14 Celestino Vietti ha dichiarato di dover sistemare il passo gara: partire dalla pole position può aiutarlo, vedremo cosa riuscirà a ...

