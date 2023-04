LIVE Moto2, GP Americhe 2023 in DIRETTA: Arbolino si mette davanti! Inseguono Canet e Acosta (Di domenica 16 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI WARM-UP E GARA DI MOTOGP ALLE 16.45 E ALLE 21.00 -10 Acosta ha passato Arbolino e gira sui 2’09?5. L’italiano si deve difendere. -11 Questa la classifica parziale: 1 14 T. Arbolino 12:32.370 2 37 P. Acosta +0.285 3 21 A. LOPEZ +0.790 4 40 A. Canet +1.218 5 52 J. ALCOBA +1.650 6 12 F. SALAC +1.764 7 7 B. BALTUS +2.052 8 54 F. ALDEGUER +3.136 9 13 C. VIETTI +4.826 10 64 B. BENDSNEYDER +5.193 -11 Acosta non sta passando Lopez e di conseguenza Arbolino può prendere un po’ di margine. -12 Arbolino ALL’INTERNO SU LOPEZ!!!!! E’ IN ... Leggi su oasport (Di domenica 16 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI WARM-UP E GARA DI MOTOGP ALLE 16.45 E ALLE 21.00 -10ha passatoe gira sui 2’09?5. L’italiano si deve difendere. -11 Questa la classifica parziale: 1 14 T.12:32.370 2 37 P.+0.285 3 21 A. LOPEZ +0.790 4 40 A.+1.218 5 52 J. ALCOBA +1.650 6 12 F. SALAC +1.764 7 7 B. BALTUS +2.052 8 54 F. ALDEGUER +3.136 9 13 C. VIETTI +4.826 10 64 B. BENDSNEYDER +5.193 -11non sta passando Lopez e di conseguenzapuò prendere un po’ di margine. -12ALL’INTERNO SU LOPEZ!!!!! E’ IN ...

