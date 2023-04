LIVE Moto2, GP Americhe 2023 in DIRETTA: Arbolino si mette davanti! Insegue Acosta (Di domenica 16 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI WARM-UP E GARA DI MOTOGP ALLE 16.45 E ALLE 21.00 -6 Difficile per Acosta attaccare Arbolino perché l’italiano in frenata è perfetto. -6 Continua l’elastico tra Arenas e Vietti per la nona e decima posizione. -6 Aldeguer si è avvicinato tantissimo a Canet: c’è grande bagarre per la terza posizione. -7 Non sbaglia una traiettoria Arbolino, mentre ancora in folle Alonso Lopez che è settimo. -7 Arbolino con le unghie e con i denti si sta difendendo! Acosta si avvicina tantissimo in rettilineo. -8 Vietti è sempre in nona posizione, mentre Foggia è tredicesimo. -8 Si è staccato Canet che ora è a due secondi da Acosta: la lotta per la vittoria è una questione tra ... Leggi su oasport (Di domenica 16 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI WARM-UP E GARA DI MOTOGP ALLE 16.45 E ALLE 21.00 -6 Difficile perattaccareperché l’italiano in frenata è perfetto. -6 Continua l’elastico tra Arenas e Vietti per la nona e decima posizione. -6 Aldeguer si è avvicinato tantissimo a Canet: c’è grande bagarre per la terza posizione. -7 Non sbaglia una traiettoria, mentre ancora in folle Alonso Lopez che è settimo. -7con le unghie e con i denti si sta difendendo!si avvicina tantissimo in rettilineo. -8 Vietti è sempre in nona posizione, mentre Foggia è tredicesimo. -8 Si è staccato Canet che ora è a due secondi da: la lotta per la vittoria è una questione tra ...

