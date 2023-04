LIVE Moto2, GP Americhe 2023 in DIRETTA: Arbolino ci prova contro Acosta (Di domenica 16 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della gara del GP delle Americhe della classe Moto2. Celestino Vietti ha fatto un capolavoro ieri in qualifica e parte dalla pole position, avendo anticipato di 20 millesimi Pedro Acosta e mettendosi alle spalle un Filip Salac che si preannunciava piuttosto minaccioso dopo le ottime impressioni destate nelle prove libere. La sorpresa è stata l’olandese Bo Bendsneyder, passato dal Q1 e quarto in griglia. Male invece il leader del Mondiale Tony Arbolino che partirà dall’ottava posizione e dovrà necessariamente fare una gara di rincorsa. Progresso rispetto alle ultime uscite invece la quattordicesima posizione di Dennis Foggia che sta pian piano salendo di ... Leggi su oasport (Di domenica 16 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladella gara del GP delledella classe. Celestino Vietti ha fatto un capolavoro ieri in qualifica e parte dalla pole position, avendo anticipato di 20 millesimi Pedroe mettendosi alle spalle un Filip Salac che si preannunciava piuttosto minaccioso dopo le ottime impressioni destate nelle prove libere. La sorpresa è stata l’olandese Bo Bendsneyder, passato dal Q1 e quarto in griglia. Male invece il leader del Mondiale Tonyche partirà dall’ottava posizione e dovrà necessariamente fare una gara di rincorsa. Progresso rispetto alle ultime uscite invece la quattordicesima posizione di Dennis Foggia che sta pian piano salendo di ...

