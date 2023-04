LIVE Milano-Civitanova, Superlega volley 2023 in DIRETTA: gara-2 semifinale in tempo reale (Di domenica 16 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Milano-Civitanova, gara-2 della Superlega di volley maschile 2022-2023. Una partita che indirizzerà in modo ancora più evidente la serie. La Lube infatti in gara-1 ha regolato Milano con secchissimo 3-0, risultato maturato grazie a tre set dominati dal primo all’ultimo scambio che hanno permesso a Civitanova di mostrare i muscoli agli avversari meneghini, reduci dalla clamorosa impresa compiuta contro Perugia. Tuttavia non bisognerà assolutamente sottovalutare il carattere di Milano che, dopo essere riuscita ad accaparrarsi un posto in ... Leggi su oasport (Di domenica 16 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuonasera amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alladi-2 delladimaschile 2022-. Una partita che indirizzerà in modo ancora più evidente la serie. La Lube infatti in-1 ha regolatocon secchissimo 3-0, risultato maturato grazie a tre set dominati dal primo all’ultimo scambio che hanno permesso adi mostrare i muscoli agli avversari meneghini, reduci dalla clamorosa impresa compiuta contro Perugia. Tuttavia non bisognerà assolutamente sottovalutare il carattere diche, dopo essere riuscita ad accaparrarsi un posto in ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ivanscalfarotto : L’evento di Milano su “Pensiero liberale e diritti della persona” è in diretta qui ?? - LiveNationIT : I @5SOS annunciano l'unica data italiana del world tour #The5SecondsOfSummerShow! 26 settembre • Milano, Mediolanu… - LiveNationIT : #The5SOSShow: al via domani alle ore 10:00 la prevendita My Live Nation per l'unica data italiana del 26 settembre… - maina_enrica : Milano, l'Europa sovranista sul palco con Salvini: il comizio in diretta - erica_maka : Che poi live lo avrei potuto sentire se non avesse deciso di fare la tappa italiana a Gardone sticazzi invece che a Milano ?? -