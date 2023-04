LIVE – Milano-Civitanova: gara-2 semifinali Playoff Superlega 2022/2023 volley in DIRETTA (Di domenica 16 aprile 2023) La DIRETTA testuale LIVE di Allianz Milano-Cucine Lube Civitanova, partita valevole per la seconda giornata delle semifinali dei Playoff Scudetto Superlega 2022/2023 di volley maschile. Dopo il primo atto nelle Marche, i meneghini di Roberto Piazza scendono sul campo di casa per sorprendere ancora. Gli uomini di Gianlorenzo Blengini proveranno però a strappare un successo in questo difficile trasferta per avvicinarsi al passaggio del turno. Si preannuncia grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 18.00 di domenica 16 aprile al Pala Banca di Piacenza. Sportface.it vi terrà compagnia con una DIRETTA testuale LIVE di gara-2 ... Leggi su sportface (Di domenica 16 aprile 2023) Latestualedi Allianz-Cucine Lube, partita valevole per la seconda giornata delledeiScudettodimaschile. Dopo il primo atto nelle Marche, i meneghini di Roberto Piazza scendono sul campo di casa per sorprendere ancora. Gli uomini di Gianlorenzo Blengini proveranno però a strappare un successo in questo difficile trasferta per avvicinarsi al passaggio del turno. Si preannuncia grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 18.00 di domenica 16 aprile al Pala Banca di Piacenza. Sportface.it vi terrà compagnia con unatestualedi-2 ...

