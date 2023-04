LIVE Milano-Civitanova 3-2, Superlega volley 2023 in DIRETTA: i padroni di casa vincono gara-2 dopo un match spettacolare (Di domenica 16 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI PIACENZA-TRENTO DI volley DALLE 18.00 20:33 GRAZIE PER AVERCI SEGUITO E PER AVER CONDIVISO CON NOI QUESTO PAZZESCO POMERIGGIO DI volley! Restate sintonizzati perché la serata è ancora ricca di eventi! BUON PROSEGUIMENTO 20:31 Una gara-2 davvero eccezionale, dove Milano ha confermato uno stato mentale fuori dal comune, piegando la corazzata umbra dominando nel tie-break 15-9 Blocco di Loser! VITTORIA DI Milano, PANDEMONIO ALL’ALLIANZ CLOUD ARENA. La squadra meneghina pareggia la serie dopo una gara-2 spettacolare. Si prospetta una serie lunga 14-9 Ishikawaaaaaa da zona 4! Il nipponico ancora determinante!!!!!!!!!!!!! ... Leggi su oasport (Di domenica 16 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI PIACENZA-TRENTO DIDALLE 18.00 20:33 GRAZIE PER AVERCI SEGUITO E PER AVER CONDIVISO CON NOI QUESTO PAZZESCO POMERIGGIO DI! Restate sintonizzati perché la serata è ancora ricca di eventi! BUON PROSEGUIMENTO 20:31 Una-2 davvero eccezionale, doveha confermato uno stato mentale fuori dal comune, piegando la corazzata umbra dominando nel tie-break 15-9 Blocco di Loser! VITTORIA DI, PANDEMONIO ALL’ALLIANZ CLOUD ARENA. La squadra meneghina pareggia la serieuna-2. Si prospetta una serie lunga 14-9 Ishikawaaaaaa da zona 4! Il nipponico ancora determinante!!!!!!!!!!!!! ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ivanscalfarotto : L’evento di Milano su “Pensiero liberale e diritti della persona” è in diretta qui ?? - LiveNationIT : #The5SOSShow: al via domani alle ore 10:00 la prevendita My Live Nation per l'unica data italiana del 26 settembre… - nagia59 : RT @rockonitalia: Måneskin a Milano: breve guida a come fare sold out incendiando palco, pubblico e critica #Måneskin #maneskin ??????? htt… - nagia59 : RT @rockmylifeita: RT@ rockonitalia Måneskin a Milano: breve guida a come fare sold out incendiando palco, pubblico e critica #Måneskin #ma… - PianetaBasketIT : MILANO VINCE A VERONA Niente da fare a #Verona per la Tezenis: passa l'Olimpia #Milano che si impone con un primo q… -