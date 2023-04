LIVE Milano-Civitanova 2-2, Superlega volley 2023 in DIRETTA: si va al tie-break (Di domenica 16 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI PIACENZA-TRENTO DI volley DALLE 18.00 INIZIO TIE break 21-15 Rete di Melgarejo! SI VA AL TIE-break! 2-2 tra Milano e Civitanova 21-24 Ishikawa apre il muro 20-24 Out di Patry, 4 set point per la Lube 20-23 Lo Zar sulla linea! Time out Milano 20-22 Out di Patry, la Lube di prende un punto d’oro 20-21 Aceeeeee di Patry che prende il nastroooooooooo. Time out Lube. 19-21 Melgarejo trova un pallonetto importantissimo 18-21 Chinenyeze super spike! 18-20 Out di Nikolov! 17-20 Chinenyeze allunga 17-19 Melgarejo non sbaglio e prende Chinenyeze. Time out Lube. Potrebbe essere il momento chiave del match 16-19 Tocco di Ishikawa 16-18 Out Milano in ... Leggi su oasport (Di domenica 16 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI PIACENZA-TRENTO DIDALLE 18.00 INIZIO TIE21-15 Rete di Melgarejo! SI VA AL TIE-! 2-2 tra21-24 Ishikawa apre il muro 20-24 Out di Patry, 4 set point per la Lube 20-23 Lo Zar sulla linea! Time out20-22 Out di Patry, la Lube di prende un punto d’oro 20-21 Aceeeeee di Patry che prende il nastroooooooooo. Time out Lube. 19-21 Melgarejo trova un pallonetto importantissimo 18-21 Chinenyeze super spike! 18-20 Out di Nikolov! 17-20 Chinenyeze allunga 17-19 Melgarejo non sbaglio e prende Chinenyeze. Time out Lube. Potrebbe essere il momento chiave del match 16-19 Tocco di Ishikawa 16-18 Outin ...

