LIVE Milano-Civitanova 0-0, Superlega volley 2023 in DIRETTA: si parte! (Di domenica 16 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI PIACENZA-TRENTO DI volley DALLE 18.00 6-1 Out stavolta di Patry in battuta 6-0 Aceeeeeeeeeee di Patry. Incredibile 5-0 Out di Nikolov! Civitanova sotto pressione! Subito time out per gli umbri che contano già tre errori in attacco! 4-0 PARTE FORTISSIMO Milano, ANCORA OUT Civitanova 3-0 Out di Civitanova 2-0 Ancora punto per Mergarejo! 1-0 Mergarejo in diagonale SI parte! INIZIO PRIMO SET 18:04 Minuto di silenzio per Julia Ituma. Silenzio solenne all’Allianz Cloud. 18:02 Ecco i sestetti: Civitanova con De Cecco, Anzani, Yant, Nikolov, Chinenyeze e Balaso. Milano con Porro, Piano, Ishikawa, Mergarejo, Loser, Patry 17:59 Squadre ... Leggi su oasport (Di domenica 16 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI PIACENZA-TRENTO DIDALLE 18.00 6-1 Out stavolta di Patry in battuta 6-0 Aceeeeeeeeeee di Patry. Incredibile 5-0 Out di Nikolov!sotto pressione! Subito time out per gli umbri che contano già tre errori in attacco! 4-0 PARTE FORTISSIMO, ANCORA OUT3-0 Out di2-0 Ancora punto per Mergarejo! 1-0 Mergarejo in diagonale SIINIZIO PRIMO SET 18:04 Minuto di silenzio per Julia Ituma. Silenzio solenne all’Allianz Cloud. 18:02 Ecco i sestetti:con De Cecco, Anzani, Yant, Nikolov, Chinenyeze e Balaso.con Porro, Piano, Ishikawa, Mergarejo, Loser, Patry 17:59 Squadre ...

