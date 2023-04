LIVE Milano-Civitanova 0-0, Superlega volley 2023 in DIRETTA: inizio bomba di Milano! (Di domenica 16 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI PIACENZA-TRENTO DI volley DALLE 18.00 24-18 Pallonetto di Nikolov 24-17 Ishikawa firma il set point, la difesa tocca 23-17 Muro dello Zar. Time out Milano 23-16 Out Mergarejo in battuta 23-15 Piano di nuovo velocissimo. Milano in trans agonistica 22-15 Out Milano che lotta su ogni pallone 22-14 Il Capitano Piano bomba a sorpresa su copertura di Patry 21-14 Mergarejo super diagonale 20-14 Attacco di Yant su assist di De Cecco 20-13 Out Nikolov in battuta 19-13 Diagonale di Nikolov splendido 19-12 Out Civitanova 18-12 lo Zar brucia nel tempo il posizionamento di Milano 18-11 Muro di Milano. Entra d’Amico per ... Leggi su oasport (Di domenica 16 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI PIACENZA-TRENTO DIDALLE 18.00 24-18 Pallonetto di Nikolov 24-17 Ishikawa firma il set point, la difesa tocca 23-17 Muro dello Zar. Time out23-16 Out Mergarejo in battuta 23-15 Piano di nuovo velocissimo.in trans agonistica 22-15 Outche lotta su ogni pallone 22-14 Il Capitano Pianoa sorpresa su copertura di Patry 21-14 Mergarejo super diagonale 20-14 Attacco di Yant su assist di De Cecco 20-13 Out Nikolov in battuta 19-13 Diagonale di Nikolov splendido 19-12 Out18-12 lo Zar brucia nel tempo il posizionamento di18-11 Muro di. Entra d’Amico per ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ivanscalfarotto : L’evento di Milano su “Pensiero liberale e diritti della persona” è in diretta qui ?? - LiveNationIT : #The5SOSShow: al via domani alle ore 10:00 la prevendita My Live Nation per l'unica data italiana del 26 settembre… - stefanoa99 : Milano inside… PFM - Quartiere Otto (live 1981 (QT8)) - COLDVPLAYS : Sentita live a Milano ero estasiata - TitiRode : RT @dodibatt: Da Lunedì gireremo Tv e Radio per promuovere gli EVENTI LIVE #AMICIXSEMPRE. Iniziamo domattina presto a #Roma... Mi raccomand… -