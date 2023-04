LIVE Ian Nepomniachtchi-Ding Liren, Mondiale scacchi 2023 in DIRETTA: gara-6 in tempo reale (Di domenica 16 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il regolamento – Il profilo di Nepomniachtchi – Il profilo di Ding Liren – La quinta partita BIANCO: Ding Liren; NERO: Nepomniachtchi Buona giornata a tutti, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sesta partita a cadenza classica valida per il match che assegna il titolo di Campione del Mondo di scacchi 2023. Ian Nepomniachtchi conduce per 3-2 su Ding Liren dopo la vittoria di ieri. Una situazione nuova. Fino ad ora le coppie di giorni avevano visto i due giocatori pattare la prima partita e trovare un risultato decisivo nella seconda. In questa situazione, invece, si è subito vista la vittoria ... Leggi su oasport (Di domenica 16 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIl regolamento – Il profilo di– Il profilo di– La quinta partita BIANCO:; NERO:Buona giornata a tutti, e benvenuti alladella sesta partita a cadenza classica valida per il match che assegna il titolo di Campione del Mondo di. Ianconduce per 3-2 sudopo la vittoria di ieri. Una situazione nuova. Fino ad ora le coppie di giorni avevano visto i due giocatori pattare la prima partita e trovare un risultato decisivo nella seconda. In questa situazione, invece, si è subito vista la vittoria ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Lily97928553 : RT @kpopWorldItaly1: ???COACHELLA 2023: •JACKSON WANG dei (GOT7) si esibirà alle ore 03:45 am ???? 16 Aprile. • DPR IAN & DPR LIVE si esibi… - raphmaraj : RT @eneaparker: come mai ti sei lasciata — in realtà rimango sempre l’amante di raphael ed ian - ianditomaso : RT @eneaparker: come mai ti sei lasciata — in realtà rimango sempre l’amante di raphael ed ian - eneaparker : come mai ti sei lasciata — in realtà rimango sempre l’amante di raphael ed ian - sabjjw : non vedo l'ora di vedere ian e dabin domani aaaaaaah benedetti quei due che faranno la live domaniiiii -