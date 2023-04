LIVE Ginnastica artistica | Europei 2023 in DIRETTA | si comincia | l’Italia vuole chiudere con il botto con Macchini | Levantesi ed Alice D’Amato

(Di domenica 16 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12:06 Roboante 14.900 per Radivilov (D:5.6 E:9.3). 12:05 Dragulescu stoppato per il primo salto di Radivilov! 12:04 Ghigoarta inizia con un salto avanti raccolto, buona serie ginnica, ruota senza, flic collegato ad un salto smezzato, ancora un salto avanti raccolto, doppio giro in accosciata, uscita con flic smezzato, flic e doppio raccolto. Questo potrebbe essere un esercizio da medaglia. 12:03 SI PARTE! 12:01 Touch warm-up in corso. 11:58 I ginnasti stanno facendo il proprio ingresso in campo gara! 11:55 Questa invece quella del volteggio maschile: 1.Igor Radivilov 2.Harry Hepworth 3.Sebastian Gawronski 4.Artur Davtyan 5.Adem Asil 6.Gabriel Burtanete 7.Luca Giubellini 8.Jake Jarman 11:52 Questa la startlist della finale alla trave: 1.Amalia Ghigoarta 2.Ondine Achampong 3....

LIVE Ginnastica artistica, Europei 2023 in DIRETTA: Lodadio e le gemelle D'Amato sognano in grande nelle finali di specialità OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11:49 Sarà tanta l'Italia presente in gara: Alice D'Amato si esibirà sia alla trave (sesta in qualifica), che al corpo libero (quinta in qualifica), Manila Es ...