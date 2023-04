LIVE Ginnastica artistica | Europei 2023 in DIRETTA | argento sensazionale di Manila Esposito alla trave! Tocca a Carlo Macchini!

(Di domenica 16 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14:17 Noooo! Tvorogal stava pennellando, ma è incappato in un errore su uno stalder, medaglie andate. 14:14 Si comincia con una prova solida di Meszaros, l’ungherese ottiene 13.666 (D:5.6 E:8.066) 14:11 Di seguito la startlist: 1.Krisztofer Meszaros 2.Robert Tvorogal 3.Macchini 4.Nestor Abad 5.Tin Srbic 6.Sofus Heggemsnes 7.Krisztian Balasz 8.Illia Kovtun 14:08 Dopo le premiazioni toccherà all’ultima finale di questo Europeo, quellasbarra. 14:05 Questo invece quello delle parallele pari: 1.Illia Kovtun (15.166) 2.Ferhat Arican (14.933) 3.Thierno Dallo (14.733) 14:02 Questo il podio della finale al corpo libero femminile: 1.Jessica Gadirova (14.000) 2.Alice Kinsella (13.666) 3.Sabrina Maneca-Voinea (13.566) 13:59 13.133 pee Levantesi, che chiude la gara in ottava ...

La diretta testuale della sesta giornata degli Europei di Antalya 2023 diartistica. Siamo arrivati all'ultima giornata di gare della rassegna continentale, ...

LIVE Ginnastica artistica, Europei 2023 in DIRETTA: Lodadio e le gemelle D'Amato sognano in grande nelle finali di specialità OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11:49 Sarà tanta l'Italia presente in gara: Alice D'Amato si esibirà sia alla trave (sesta in qualifica), che al corpo libero (quinta in qualifica), Manila Es ...