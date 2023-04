LIVE Ginnastica artistica | Europei 2023 in DIRETTA | argenti da sballo per Carlo Macchini e Manila Esposito

(Di domenica 16 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAGrazie a tutti per averci seguito nel corso di questa intesa settimana agli. Restate con noi per cronache e approfondimenti, anche nei prossimi giorni. Appuntamento con la grandetra un paio di settimane con l’ultima tappa della Coppa del Mondo a Il Cairo, poi il 6 maggio si disputerà la terza tappa della Serie A. Buon proseguimento di giornata su OA Sport. 14.44 L’Italia ha chiuso con 7 medaglie all’attivo: 2 ori (squadra maschile e Alice D’Amato alle parallele asimmetriche), 4(squadra femminile, Asia D’Amato al volteggio,alla trave,alla sbarra), 1 bronzo (Alice D’Amato nel concorso generale ...

14.44 L'Italia ha chiuso con 7 medaglie all'attivo. 14.42 Il marchigiano conquista il podio per la prima volta in carriera, dopo due quarti posti agli Europei ... Sofia Raffaeli conquista quattro ori nelle finali della World Cup di Ginnastica Ritmica di Tashkent, in Uzbekistan. L'atleta delle Fiamme Oro non ha lasciato spazio alle rivali in nessuna final eight.