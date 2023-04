LIVE/ Fidelis Andria-Avellino, il tabellino (Di domenica 16 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Penultima giornata della regular season del Girone C di LegaPro al “Degli Ulivi”. La Fidelis Andria ospita l’Avellino in una gara cruciale per entrambe. I lupi hanno bisogno di un punto per allontanare lo spettro playout, i pugliesi vanno a caccia di un piazzamento in zona spareggi per evitare la retrocessione diretta. Le formazioni ufficiali di Fidelis Andria-Avellino: Fidelis Andria (3-5-2):Savini; Ciotti, Dalmazzi, Borg; Costa Ferreira, Candellori, Marino, Paolini, Micovschi; Bolsius, Ventola. A disp.: Vandelli, De Franco, Finizio, Grosso, Arrigoni, Alba, SalAndria, Castellano, Djibril, Delvino, Pavone, Orfei, Ekuban, Pastorini. All.: Cudini. Avellino ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 16 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto– Penultima giornata della regular season del Girone C di LegaPro al “Degli Ulivi”. Laospita l’in una gara cruciale per entrambe. I lupi hanno bisogno di un punto per allontanare lo spettro playout, i pugliesi vanno a caccia di un piazzamento in zona spareggi per evitare la retrocessione diretta. Le formazioni ufficiali di(3-5-2):Savini; Ciotti, Dalmazzi, Borg; Costa Ferreira, Candellori, Marino, Paolini, Micovschi; Bolsius, Ventola. A disp.: Vandelli, De Franco, Finizio, Grosso, Arrigoni, Alba, Sal, Castellano, Djibril, Delvino, Pavone, Orfei, Ekuban, Pastorini. All.: Cudini....

